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У Легіоні "Свобода Росії" відзвітували про завершення операції на Бєлгородщині

28 вересня 2023 22:38
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Ілля Рябінін
редактор
У Легіоні "Свобода Росії" відзвітували про завершення операції на Бєлгородщині
Бійці Легіону на рейді. Фото: Легіон "Свобода Росії"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бійці Легіону "Свобода Росії" у складі ЗСУ відзвітувалися про завершення своєї операції у Бєлгородській області Росії. За їхніми словами, було декілька бойових зіткнень із російськими військами та силовиками.

Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

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Всі легіонери живі

За словами легіонерів, рейд тривав близько доби, під час якого було декілька коротких бойових зіткнень зі збройними формуваннями росіян, серед яких є втрати. Однак втрат серед бійців не було.

"Поставлені завдання — виконано, всі легіонери — цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці", — йдеться у повідомленні.

Також легіонери звернулися до путіністів та до підконтрольних Кремлю російських місцевих чиновників. Кажуть: такі рейди стануть для них "нормою життя", і з цим їм доведеться змиритися, бо наступний рейд станеться "в будь-який час.

"Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі добре знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", — заявили бійці Легіону.

Нагадаємо, що раніше в Легіоні заявили про початок боїв у Бєлгородській області. А легіонери не так давно оприлюднили відео, в якому показали, як знищують логістичні пункти та склади російських військ. 

 

 

 

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