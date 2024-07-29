Уничтожение вагнеровцев в Мали — повстанцы фотографировались с украинским флагом

В Мали повстанцы-туареги позировали с украинским флагом после разгрома "вагнеровцев" — фото
В сети появилось уникальное фото, на котором малийские повстанцы-туареги позируют с украинским флагом после успешных рейдов против "вагнеровцев". Наиболее вероятно, что таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, способствующей уничтожению "вагнеровцев" в Африке.
Уникальное фото распространило издание Kyiv Post в понедельник, 29 июля.
Туареги с украинским флагом
Известно, что Киев всеми возможными способами поддерживает любые силы в разных частях Африки, сражающихся с наемниками ЧВК "Вагнер". В Силах обороны и безопасности Украины подтвердили подлинность фотографии.
"Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ППК "Вагнер"", — говорится в сообщении.
Россия традиционно нашла "украинский след" и обвиняет ГУР в последнем разгроме колонны "вагнеровцев" в Мали.
В частности, российские пропагандисты продолжают говорить о причастности главы ГУР Кирилла Буданова ко всему происходящему с российскими боевиками в Африке.
Ранее мы писали, что этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотым", прославлявший наемников в Telegram.
Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали. Там были ликвидированы десятки российских военных.
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