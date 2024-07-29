Знищення вагнерівців у Малі — повстанці фотогрфувалися з українським прапором

Повстанці-туареги в Малі. Фото ілюстративне: Independent

У мережі з'явилося унікальна світлина, на якій малійські повстанці-туареги позують з українським прапором після успішних рейдів проти "вагнерівців". Найбільш ймовірно, що у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка сприяє знищенню "вагнерівців" у Африці.

Унікальне фото поширило видання Kyiv Post у понеділок, 29 липня.

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Відомо, що Київ усіма можливими способами підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з найманцями ПВК "Вагнер". В Силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність світлини.

Повстанці-туареги з українським прапором. Фото: Kyiv Post

"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", — говориться у повідомленні.

Росія, традиційно, знайшла "український слід" та звинувачує ГУР в останньому розгромі колони "вагнерівців" у Малі.

Зокрема, російські пропагандисти продовжують говорити про причетність очільника ГУР Кирила Буданова до всього, що відбувається з російськими бойовиками в Африці.

Раніше ми писали, що етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що африканцям, ймовірно, допомогли спланувати операцію щодо знищення "вагнерівців" у Малі. Там було ліквідовано десятки російських військових.