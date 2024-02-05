В Мариуполе партизаны обезвредили грузовик оккупантов, перевозивший экипировку
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что партизаны из местной группы сопротивления "Ї" обезвредили вражеский грузовик. В нем российские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.
Об этом Петр Андрющенко сообщил в Telegram в воскресенье, 4 февраля.
Мариупольское сопротивление обезвредило грузовик россиян
"Мариупольское сопротивление обезвредило грузовик, который перевозил военное снаряжение на фронт", — отметил Андрющенко.
По его словам, это был первый акт мести за утрату одного из сопротивлений "Ї".
"Продолжение следует. Мы все работаем над этим", — добавил советник.
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Напомним, что партизаны из группы "Ї" из Мариуполя подожгли один из цехов научно-производственного объединения "Сплав" 3 февраля. Там враг производил РСЗО.
Также мы сообщали, что партизаны движения "АТЕШ" прибегли к диверсии на железной дороге россиян в Тамбовской области РФ 1 февраля. Ее использовали для транспортировки ракет в арсенал ВВС РФ.
Добавим, что "АТЕШ" обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму 30 января. Кроме того, партизаны сообщили, что все данные были переданы Силам обороны Украины.
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