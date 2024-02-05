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В Мариуполе партизаны обезвредили грузовик оккупантов, перевозивший экипировку

5 февраля 2024 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Мариуполе партизаны обезвредили грузовик оккупантов, перевозивший экипировку
Обезвреженный украинскими партизанами грузовик. Фото: t.me/andriyshTime
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что партизаны из местной группы сопротивления "Ї" обезвредили вражеский грузовик. В нем российские оккупанты перевозили военное снаряжение на передовую.

Об этом Петр Андрющенко сообщил в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

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"Мариупольское сопротивление обезвредило грузовик, который перевозил военное снаряжение на фронт", — отметил Андрющенко.

По его словам, это был первый акт мести за утрату одного из сопротивлений "Ї".

"Продолжение следует. Мы все работаем над этим", — добавил советник.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

Больше о работе украинских партизан

Напомним, что партизаны из группы "Ї" из Мариуполя подожгли один из цехов научно-производственного объединения "Сплав" 3 февраля. Там враг производил РСЗО.

Также мы сообщали, что партизаны движения "АТЕШ" прибегли к диверсии на железной дороге россиян в Тамбовской области РФ 1 февраля. Ее использовали для транспортировки ракет в арсенал ВВС РФ.

Добавим, что "АТЕШ" обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму 30 января. Кроме того, партизаны сообщили, что все данные были переданы Силам обороны Украины.

Мариуполь
Украина
оккупанты
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