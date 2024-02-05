Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Маріуполі партизани знешкодили вантажівку окупантів, що перевозила екіпіровку arrow

У Маріуполі партизани знешкодили вантажівку окупантів, що перевозила екіпіровку

5 лютого 2024 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Маріуполі партизани знешкодили вантажівку окупантів, що перевозила екіпіровку
Знешкодження українськими партизанами вантажівка. Фото: t.me/andriyshTime
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що партизани з місцевої групи спротиву "Ї" знешкодили ворожу вантажівку. У ній російські окупанти перевозили військове спорядження на передову.

Про це Петро Андрющенко повідомив у Telegram у неділю, 4 лютого.

Читайте також:

Маріупольський спротив знешкодив вантажівку росіян

"Маріупольський спротив знешкодив вантажівку, яка перевозила військове спорядження на фронт", — зазначив Андрющенко.

За його словами, це був перший акт помсти за втрату одно зі спротиву "Ї".

"Далі буде. Ми всі працюємо над цим", — додав радник.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу радника мера Маріуполя Петра Андрющенка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Більше про роботу українських партизанів

Нагадаємо, що партизани з групи "Ї" з Маріуполя підпалили один із цехів науково-виробничого об'єднання "Сплав" 3 лютого. Там ворог виготовляв РСЗВ.

Також ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" вдалися до диверсії на залізниці росіян у Тамбовській області РФ 1 лютого. Її використовували для транспортування ракет в арсенал ВПС РФ. 

Додамо, що "АТЕШ" виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму 30 січня. Крім того, партизани повідомили, що усі дані передали Силам оборони України.

Маріуполь
Україна
окупанти
партизани
окупація
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі