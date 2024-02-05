У Маріуполі партизани знешкодили вантажівку окупантів, що перевозила екіпіровку

Знешкодження українськими партизанами вантажівка. Фото: t.me/andriyshTime

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що партизани з місцевої групи спротиву "Ї" знешкодили ворожу вантажівку. У ній російські окупанти перевозили військове спорядження на передову.

Про це Петро Андрющенко повідомив у Telegram у неділю, 4 лютого.

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"Маріупольський спротив знешкодив вантажівку, яка перевозила військове спорядження на фронт", — зазначив Андрющенко.

За його словами, це був перший акт помсти за втрату одно зі спротиву "Ї".

"Далі буде. Ми всі працюємо над цим", — додав радник.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

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Нагадаємо, що партизани з групи "Ї" з Маріуполя підпалили один із цехів науково-виробничого об'єднання "Сплав" 3 лютого. Там ворог виготовляв РСЗВ.

Також ми повідомляли, що партизани руху "АТЕШ" вдалися до диверсії на залізниці росіян у Тамбовській області РФ 1 лютого. Її використовували для транспортування ракет в арсенал ВПС РФ.

Додамо, що "АТЕШ" виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму 30 січня. Крім того, партизани повідомили, що усі дані передали Силам оборони України.