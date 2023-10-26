В Мелитополе оккупанты проводят зачистку среди тех, кто не хочет воевать, — мэр

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что среди оккупантов продолжается зачистка. Они ликвидируют тех, кто не хочет воевать.

Об этом Федоров сообщил в эфире телемарафона.

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Зачистка среди оккупантов

По словам Федорова, у российских солдат также продолжается самоликвидация. При этом он напомнил, что в конце сентября он сообщал о том, что были найдены тела двух российских солдат у обочины. Это вызвало много вопросов в частности, как они оказались там.

"Теперь ситуация прояснилась — они были устранены своими же из-за отказа участвовать в боевых действиях на линии фронта в Запорожье", — сказал Федоров.

Напомним, что 23 октября, в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ.

Также сообщалось, что 19 октября, появилась информация о смерти российского террориста "Бабая". Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозного боевика на Запорожском направлении.