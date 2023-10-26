У Мелітополі окупанти проводять зачистку серед тих, хто не хоче воювати, — мер

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що серед окупантів продовжується зачистка. Вони ліквідують тих, хто хоче воювати.

Про це Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

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Зачистка серед окупантів

За словами Федорова, у російських солдатів також продовжується самоліквідація. При цьому він нагадав, що наприкінці вересня він повідомляв про те, що було знайдено тіла двох російських солдатів на узбіччі. Це викликало багато питань, зокрема, як вони опинилися там.

"Тепер ситуація прояснилася — вони були усунені своїми через відмови брати участь у бойових діях на лінії фронту в Запоріжжі", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що 23 жовтня в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.

Також повідомлялося, що 19 жовтня з'явилася інформація про смерть російського терориста "Бабая". Збройні сили України ліквідували одіозного бойовика у Запорізькому напрямку.