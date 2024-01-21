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В сети пишут о взрывах в Севастополе

21 января 2024 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети пишут о взрывах в Севастополе
Дым в результате взрыва. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Севастополе сообщают о взрывах. Местные жители слышали по меньшей мере два громких хлопка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщения в соцсетях о взрывах в Севастополе. Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе

В оккупированном россиянами Севастополе были слышны взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере двух хлопках.

При этом часть пользователей говорят о "прилете", а другая призывает дождаться официальной информации от оккупационных властей.

Ранее мы сообщали, что в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.

Напомним, российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Также мы писали, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки российских разрушений.

война
Крым
взрыв
Украина
Севастополь

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