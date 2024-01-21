В сети пишут о взрывах в Севастополе

Дым в результате взрыва. Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Севастополе сообщают о взрывах. Местные жители слышали по меньшей мере два громких хлопка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Сообщения в соцсетях о взрывах в Севастополе. Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе

В оккупированном россиянами Севастополе были слышны взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере двух хлопках.

При этом часть пользователей говорят о "прилете", а другая призывает дождаться официальной информации от оккупационных властей.

Ранее мы сообщали, что в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.

Напомним, российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Также мы писали, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки российских разрушений.