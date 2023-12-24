Зранку в Севастополі пролунав потужний вибух
Сьогодні зранку, 24 грудня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Місцева влада ще не коментувала його.
Про це повідомляє "Крым.Реалии".
Вибух у Севастополі
Близько 08:35 на тимчасово окупованому півострові пролунав вибух. Внаслідок нього у будинках затремтіли вікна.
"Перед цим було чути звук, схожий на шум ракети", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партизани "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.
Також ми писали, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.
Додамо, протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ.
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