Зранку в Севастополі пролунав потужний вибух

Вибух у Севастополі. Архівне фото: соцмережі

Сьогодні зранку, 24 грудня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Місцева влада ще не коментувала його.

Про це повідомляє "Крым.Реалии".

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Вибух у Севастополі

Близько 08:35 на тимчасово окупованому півострові пролунав вибух. Внаслідок нього у будинках затремтіли вікна.

"Перед цим було чути звук, схожий на шум ракети", — йдеться у повідомленні.

Допис "Крым.Реалии". Фото: скриншот

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.

Також ми писали, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.

Додамо, протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ.