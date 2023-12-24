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Утром в Севастополе раздался мощный взрыв

24 декабря 2023 09:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Утром в Севастополе раздался мощный взрыв
Взрыв в Севастополе. Архивное фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 24 декабря, во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Местные власти еще не комментировали его.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Около 08:35 на временно оккупированном полуострове раздался взрыв. В результате него в домах задрожали окна.

"Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты", — говорится в сообщении.

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Пост "Крым.Реалии". Фото: скриншот

Напомним, партизаны "АТЕШ" снова зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.

Также мы писали, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно взять под тотальный контроль полуостров Крым, поскольку он является главной логистической базой оккупационных войск. В 2023 году было достаточно эффективных попыток сделать это хотя бы в воздухе.

Добавим, в течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.

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