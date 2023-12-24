Партизани "АТЕШ" зафіксували новий командний пункт РФ у Криму

Командно-штабна машина російських окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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Партизани розкрили новий командний пункт російських загарбників. Про це свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах.

"Також нам відомо, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на півдні України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.

Також ми писали, що протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ.

Додамо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму.