Партизани "АТЕШ" зафіксували новий командний пункт РФ у Криму
Партизани "АТЕШ" знову зафіксували розміщення російських окупантів у Євпаторійському районі Криму. Вони змогли повторно пробратися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне.
Про це повідомляє "АТЕШ".
Окупанти в Криму
Партизани розкрили новий командний пункт російських загарбників. Про це свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах.
"Також нам відомо, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на півдні України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно взяти під тотальний контроль півострів Крим, оскільки він є головною логістичною базою окупаційних військ. У 2023 році було достатньо ефективних спроб зробити це принаймні у повітрі.
Також ми писали, що протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ.
Додамо, партизани "АТЕШ" під час розвідки виявили чергові місця розміщення техніки та особового складу окупантів. Вони розташовані у Джанкойському районі в Криму.
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