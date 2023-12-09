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Ворог планує будівництво "музею СВО" в Криму

9 грудня 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог планує будівництво "музею СВО" в Криму
Російські військові в тимчасово окупованому Криму. Фото: Укрінформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти хочуть побудувати музей присвячений війні на території анексованого Кримського півострова. Зараз росіяни шукають проєктантів та місце для розташування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Загарбники продовжують насаджувати культ війни та смерті на тимчасово окупованих територіях. Ворог планує побудувати "музей СВО", тобто глорифікувати загарбницьку війну Путіна проти українців та взагалі людської моралі", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що наразі загарбники шукають проєктантів, а місцева окупаційна влада думає над вибором місця розташування "майбутнього незавершеного будівництва".

Однак у Спротиві також наголосили, що в майбутньому недобудована будівля стане музеєм окупації після звільнення Криму.

"Проте центр національного спротиву зауважує, що руїни недобудованої будівлі стануть музеєм окупації після звільнення півострова, а всі причетні до будівництва та "наукові співробітники", тобто пропагандисти, будуть нести відповідальність", — додали підпільники.

Нагадаємо, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.

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