Ворог планує будівництво "музею СВО" в Криму

Російські військові в тимчасово окупованому Криму. Фото: Укрінформ

Російські окупанти хочуть побудувати музей присвячений війні на території анексованого Кримського півострова. Зараз росіяни шукають проєктантів та місце для розташування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Загарбники продовжують насаджувати культ війни та смерті на тимчасово окупованих територіях. Ворог планує побудувати "музей СВО", тобто глорифікувати загарбницьку війну Путіна проти українців та взагалі людської моралі", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що наразі загарбники шукають проєктантів, а місцева окупаційна влада думає над вибором місця розташування "майбутнього незавершеного будівництва".

Однак у Спротиві також наголосили, що в майбутньому недобудована будівля стане музеєм окупації після звільнення Криму.

"Проте центр національного спротиву зауважує, що руїни недобудованої будівлі стануть музеєм окупації після звільнення півострова, а всі причетні до будівництва та "наукові співробітники", тобто пропагандисти, будуть нести відповідальність", — додали підпільники.

Нагадаємо, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.