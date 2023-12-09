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Враг планирует строительство "музея СВО" в Крыму

9 декабря 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг планирует строительство "музея СВО" в Крыму
Российские военные во временно оккупированном Крыму. Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты хотят построить музей посвященный войне на территории аннексированного Крымского полуострова. Сейчас россияне ищут проектантов и месторасположение.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Захватчики продолжают насаждать культ войны и смерти на временно оккупированных территориях. Враг планирует построить "музей СВО", то есть глорифицировать захватническую войну Путина против украинцев и вообще человеческой морали", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что в настоящее время захватчики ищут проектантов, а местные оккупационные власти думают о выборе места расположения "будущего незавершенного строительства".

Однако в Спротиве также отметили, что в будущем недостроенное здание станет музеем оккупации после освобождения Крыма.

"Однако центр национального сопротивления отмечает, что руины недостроенного здания станут музеем оккупации после освобождения полуострова, а все причастные к строительству и "научные сотрудники", то есть пропагандисты, будут нести ответственность", — добавили подпольщики.

Напомним, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом враг заявляет, что мобилизацию на ТОТ никто не проводит.

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