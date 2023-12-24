Партизаны "АТЭШ" зафиксировали новый командный пункт РФ в Крыму

Командно-штабная машина российских оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ru

Партизаны "АТЕШ" снова зафиксировали размещение российских оккупантов в Евпаторийском районе Крыма. Они смогли повторно проникнуть на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное.

Об этом сообщает "АТЭШ".

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Партизаны раскрыли новый командный пункт российских захватчиков. Об этом свидетельствуют размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах.

"Также нам известно, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь действующей на юге Украины российской группировки", — говорится в сообщении.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно взять под тотальный контроль полуостров Крым, поскольку он является главной логистической базой оккупационных войск. В 2023 году было достаточно эффективных попыток сделать это хотя бы в воздухе.

Также мы писали, что в течение трех недель россияне не выводили на дежурство в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.

Добавим, партизаны "АТЭШ" во время разведки обнаружили очередные места размещения техники и личного состава оккупантов. Они расположены в Джанкойском районе Крыма.