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У мережі пишуть про вибухи в Севастополі

21 січня 2024 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У мережі пишуть про вибухи в Севастополі
Дим внаслідок вибуху. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи. Місцеві мешканці чули щонайменше два гучних хлопки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомлення в соцмережах про вибухи в Севастополі. Фото: скриншот

Вибухи у Севастополі

В окупованому росіянами Севастополі було чутно вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше два хлопки.

При цьому частина користувачів говорять про "приліт", а інша закликає дочекатися офіційної інформації від окупаційної влади.

Раніше ми повідомляли, що у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.  

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що у перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань. 

війна
Крим
вибух
Україна
Севастополь

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