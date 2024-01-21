У мережі пишуть про вибухи в Севастополі

Дим внаслідок вибуху. Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи. Місцеві мешканці чули щонайменше два гучних хлопки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Повідомлення в соцмережах про вибухи в Севастополі. Фото: скриншот

Вибухи у Севастополі

В окупованому росіянами Севастополі було чутно вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про щонайменше два хлопки.

При цьому частина користувачів говорять про "приліт", а інша закликає дочекатися офіційної інформації від окупаційної влади.

Раніше ми повідомляли, що у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Також ми писали, що у перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак з боку ЗСУ. Незадовго після цього у мережі з'явилися супутникові знімки російських руйнувань.