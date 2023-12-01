В сети показали, как украинские "птички" уничтожают живую силу врага
В Луганской области десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Благодаря попаданиям из ударных дронов украинские воины уменьшают количество живой силы армии РФ.
Соответствующее видео было опубликовано в СтратКоме ВСУ.
Успешная ликвидация оккупантов
"БпЛА украинских десантников уничтожают российских оккупантов в Луганской области", — говорится в сообщении.
Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ в течение ноября
В свою очередь, в течение ноября Силы обороны Украины ликвидировали 28 550 российских военных и 3 090 единиц вражеского вооружения и военной техники.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк.
Уничтоженная техника оккупантов:
- 341 танк;
- 538 боевых бронированных машин;
- 681 артиллерийская система;
- 66 РСЗО;
- 39 установок ПВО;
- два корабля;
- 775 единиц автотехники;
- 118 единиц спецтехники.
"Помимо этого, нашими защитниками сбиты два самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет", — добавил Павлюк.
Напомним, ранее в российской Бурятии разразился еще один поезд с горючим. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выведению из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.
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