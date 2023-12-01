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В сети показали, как украинские "птички" уничтожают живую силу врага

1 декабря 2023 15:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали, как украинские "птички" уничтожают живую силу врага
Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Луганской области десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Благодаря попаданиям из ударных дронов украинские воины уменьшают количество живой силы армии РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в СтратКоме ВСУ.

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"БпЛА украинских десантников уничтожают российских оккупантов в Луганской области", — говорится в сообщении.

Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ в течение ноября

В свою очередь, в течение ноября Силы обороны Украины ликвидировали 28 550 российских военных и 3 090 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Уничтоженная техника оккупантов:

  • 341 танк;
  • 538 боевых бронированных машин;
  • 681 артиллерийская система;
  • 66 РСЗО;
  • 39 установок ПВО;
  • два корабля;
  • 775 единиц автотехники;
  • 118 единиц спецтехники.
уничтожение окупантов
Потери врага. Фото: Александр Павлюк

"Помимо этого, нашими защитниками сбиты два самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет", — добавил Павлюк.

Напомним, ранее в российской Бурятии разразился еще один поезд с горючим. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выведению из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

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