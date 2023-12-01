В сети показали, как украинские "птички" уничтожают живую силу врага

Уничтожение российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

В Луганской области десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Благодаря попаданиям из ударных дронов украинские воины уменьшают количество живой силы армии РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в СтратКоме ВСУ.

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"БпЛА украинских десантников уничтожают российских оккупантов в Луганской области", — говорится в сообщении.

Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ в течение ноября

В свою очередь, в течение ноября Силы обороны Украины ликвидировали 28 550 российских военных и 3 090 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Уничтоженная техника оккупантов:

341 танк;

538 боевых бронированных машин;

681 артиллерийская система;

66 РСЗО;

39 установок ПВО;

два корабля;

775 единиц автотехники;

118 единиц спецтехники.

Потери врага. Фото: Александр Павлюк

"Помимо этого, нашими защитниками сбиты два самолета, а также 508 БпЛА и 20 вражеских ракет", — добавил Павлюк.

Напомним, ранее в российской Бурятии разразился еще один поезд с горючим. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выведению из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.