У мережі показали, як українські "пташки" знищують живу силу ворога

Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео

В Луганській області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Завдяки влучанням з ударних дронів українські воїни зменшують кількість живої сили армії РФ.

Відповідне відео опубліковано у СтратКомі ЗСУ.

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"БпЛА українських десантників знищують російських окупантів на Луганщині", — йдеться у повідомленні.

Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ впродовж листопада

Своєю чергою протягом листопада Сили оборони України ліквідували 28 550 російських військових та 3 090 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Знищена техніка окупантів:

341 танк;

538 бойових броньованих машин;

681 артилерійська система;

66 РСЗВ;

39 установок ППО;

два кораблі;

775 одиниць автотехніки;

118 одиниць спецтехніки.

Втрати ворога. Фото: Олександр Павлюк

"Окрім цього, нашими захисниками збито два літаки, а також 508 БпЛА та 20 ворожих ракет", — додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше у російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.