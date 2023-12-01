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У мережі показали, як українські "пташки" знищують живу силу ворога

1 грудня 2023 15:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У мережі показали, як українські "пташки" знищують живу силу ворога
Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Луганській області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Завдяки влучанням з ударних дронів українські воїни зменшують кількість живої сили армії РФ.

Відповідне відео опубліковано у СтратКомі ЗСУ. 

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"БпЛА українських десантників знищують російських окупантів на Луганщині", — йдеться у повідомленні.

Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ впродовж листопада

Своєю чергою протягом листопада Сили оборони України ліквідували 28 550 російських військових та 3 090 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Знищена техніка окупантів: 

  • 341 танк;
  • 538 бойових броньованих машин;
  • 681 артилерійська система;
  • 66 РСЗВ;
  • 39 установок ППО;
  • два кораблі;
  • 775 одиниць автотехніки;
  • 118 одиниць спецтехніки.
знищення окупантів
Втрати ворога. Фото: Олександр Павлюк

"Окрім цього, нашими захисниками збито два літаки, а також 508 БпЛА та 20 ворожих ракет", — додав Павлюк. 

Нагадаємо, раніше у російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

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