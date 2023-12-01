У мережі показали, як українські "пташки" знищують живу силу ворога
В Луганській області десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Завдяки влучанням з ударних дронів українські воїни зменшують кількість живої сили армії РФ.
Відповідне відео опубліковано у СтратКомі ЗСУ.
Успішна ліквідація окупантів
"БпЛА українських десантників знищують російських окупантів на Луганщині", — йдеться у повідомленні.
Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ впродовж листопада
Своєю чергою протягом листопада Сили оборони України ліквідували 28 550 російських військових та 3 090 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Знищена техніка окупантів:
- 341 танк;
- 538 бойових броньованих машин;
- 681 артилерійська система;
- 66 РСЗВ;
- 39 установок ППО;
- два кораблі;
- 775 одиниць автотехніки;
- 118 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками збито два літаки, а також 508 БпЛА та 20 ворожих ракет", — додав Павлюк.
Нагадаємо, раніше у російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.
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