Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети устроили "заработки" на петициях — детали arrow

В сети устроили "заработки" на петициях — детали

14 декабря 2023 17:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В сети устроили "заработки" на петициях — детали
Электронная петиция. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В сети разоблачили новую схему, согласно которой одно сообщество устроило способ "заработка" на петициях о погибших Героях. По меньшей мере за 200 гривен предлагают собрать подписи.

Об этом сообщила волонтер Елена Костенко.

Читайте также:

Зарабатывают на петициях о погибших героях

Таким образом, речь идет об сообществе с никнеймом "yak_voin" в Instagram. Ее владельцы предлагают пользователям по меньшей мере за 200 гривен опубликовать петицию и помочь собрать подписи.

Однако результаты такие публикации не дают. По словам женщины, пользователи не распространяют ссылку на петиции и не хотят ничего делать, чтобы поскорее закрыть сбор.

В сети зарабатывают деньги на петициях
Сообщество, которое берет деньги за публикацию петиций. Фото: Елена Костенко\Instagram
В сети зарабатывают деньги на петициях
Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram
В сети зарабатывают деньги на петициях
Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram
В сети зарабатывают деньги на петициях
Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram

Напомним, в соцсетях разоблачили очередного афериста, который якобы собирал средства для ВСУ. Он использовал не настоящие свои фото, а известных военных, а для сбора средств на автомобиль — заимствованные снимки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме