В сети устроили "заработки" на петициях — детали

Электронная петиция. Фото иллюстративное: из открытых источников

В сети разоблачили новую схему, согласно которой одно сообщество устроило способ "заработка" на петициях о погибших Героях. По меньшей мере за 200 гривен предлагают собрать подписи.

Об этом сообщила волонтер Елена Костенко.

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Таким образом, речь идет об сообществе с никнеймом "yak_voin" в Instagram. Ее владельцы предлагают пользователям по меньшей мере за 200 гривен опубликовать петицию и помочь собрать подписи.

Однако результаты такие публикации не дают. По словам женщины, пользователи не распространяют ссылку на петиции и не хотят ничего делать, чтобы поскорее закрыть сбор.

Сообщество, которое берет деньги за публикацию петиций. Фото: Елена Костенко\Instagram

Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram

Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram

Переписка с сообществом. Фото: Елена Костенко\Instagram

Напомним, в соцсетях разоблачили очередного афериста, который якобы собирал средства для ВСУ. Он использовал не настоящие свои фото, а известных военных, а для сбора средств на автомобиль — заимствованные снимки.