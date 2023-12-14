В сети устроили "заработки" на петициях — детали
В сети разоблачили новую схему, согласно которой одно сообщество устроило способ "заработка" на петициях о погибших Героях. По меньшей мере за 200 гривен предлагают собрать подписи.
Об этом сообщила волонтер Елена Костенко.
Зарабатывают на петициях о погибших героях
Таким образом, речь идет об сообществе с никнеймом "yak_voin" в Instagram. Ее владельцы предлагают пользователям по меньшей мере за 200 гривен опубликовать петицию и помочь собрать подписи.
Однако результаты такие публикации не дают. По словам женщины, пользователи не распространяют ссылку на петиции и не хотят ничего делать, чтобы поскорее закрыть сбор.
Напомним, в соцсетях разоблачили очередного афериста, который якобы собирал средства для ВСУ. Он использовал не настоящие свои фото, а известных военных, а для сбора средств на автомобиль — заимствованные снимки.
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