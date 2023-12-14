У мережі влаштували "заробітки" на петиціях — деталі

Електронна петиція. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У мережі викрили нову схему, згідно з якою, одна спільнота влаштувала спосіб "заробітку" на петиціях про загиблих Героїв. За щонайменше 200 гривень пропонують зібрати підписи.

Про це повідомила волонтерка Олена Костенко.

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Таким чином, йдеться про спільноту з нікнеймом "yak_voin" в Instagram. Її власники пропонують користувачам за щонайменше 200 гривень опублікувати петицію та допомогти зібрати підписи.

Однак результату такі публікації не дають. За словами жінки, користувачі не поширюють посилання на петиції і не хочуть нічого робити, щоб швидше закрити збір.

Спільнота, яка бере гроші за публікацію петицій. Фото: Олена Костенко\Instagram

Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram

Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram

Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram

Нагадаємо, у соцмережах викрили чергового афериста, який нібито збирав кошти для ЗСУ. Він використовував не справжні свої фото, а відомих військових, а для збору коштів на автівку — запозичені знімки.