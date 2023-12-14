У мережі влаштували "заробітки" на петиціях — деталі
У мережі викрили нову схему, згідно з якою, одна спільнота влаштувала спосіб "заробітку" на петиціях про загиблих Героїв. За щонайменше 200 гривень пропонують зібрати підписи.
Про це повідомила волонтерка Олена Костенко.
Заробляють на петиціях про загиблих героїв
Таким чином, йдеться про спільноту з нікнеймом "yak_voin" в Instagram. Її власники пропонують користувачам за щонайменше 200 гривень опублікувати петицію та допомогти зібрати підписи.
Однак результату такі публікації не дають. За словами жінки, користувачі не поширюють посилання на петиції і не хочуть нічого робити, щоб швидше закрити збір.
Нагадаємо, у соцмережах викрили чергового афериста, який нібито збирав кошти для ЗСУ. Він використовував не справжні свої фото, а відомих військових, а для збору коштів на автівку — запозичені знімки.
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