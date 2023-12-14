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У мережі влаштували "заробітки" на петиціях — деталі

14 грудня 2023 17:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У мережі влаштували "заробітки" на петиціях — деталі
Електронна петиція. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі викрили нову схему, згідно з якою, одна спільнота влаштувала спосіб "заробітку" на петиціях про загиблих Героїв. За щонайменше 200 гривень пропонують зібрати підписи. 

Про це повідомила волонтерка Олена Костенко.

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Заробляють на петиціях про загиблих героїв 

Таким чином, йдеться про спільноту з нікнеймом "yak_voin" в Instagram. Її власники пропонують користувачам за щонайменше 200 гривень опублікувати петицію та допомогти зібрати підписи. 

Однак результату такі публікації не дають. За словами жінки, користувачі не поширюють посилання на петиції і не хочуть нічого робити, щоб швидше закрити збір.

В мережі заробляють гроші на петиціях
Спільнота, яка бере гроші за публікацію петицій. Фото: Олена Костенко\Instagram
В мережі заробляють гроші на петиціях
Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram
В мережі заробляють гроші на петиціях
Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram
В мережі заробляють гроші на петиціях
Листування зі спільнотою. Фото: Олена Костенко\Instagram

Нагадаємо, у соцмережах викрили чергового афериста, який нібито збирав кошти для ЗСУ. Він використовував не справжні свої фото, а відомих військових, а для збору коштів на автівку — запозичені знімки.

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