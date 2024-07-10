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В сети появились кадры полета ракет над Каспийским морем во время массированной атаки

10 июля 2024 15:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетный удар по Украине 8 июля – появилось видео полета ракет
Ракета в небе. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 8 июля, осуществили массированный ракетный обстрел Украины, в частности, много попаданий было зафиксировано в Киеве. Военные объясняли, что ракеты не удалось сбить из-за их полета на низкой высоте.

Видео пролета российских воздушных целей было обнародовали в Telegram-каналах в среду, 10 июля.

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На видео видно, как ракеты одна за другой летят на большой скорости над Каспийским морем. В то же время следует отметить, что воздушные цели двигались на сверхнизкой высоте.

Аналитики ISW писали, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне постоянно совершенствуют свои разведывательно-ударные возможности дронов и эффективность ракет всех типов.

А на этот раз при ударе крылатые ракеты врага пролетели на "чрезвычайно низких" высотах — украинская ПВО пыталась перехватить крылатые ракеты, которые летели на высоте 50 метров над землей.

"Это свидетельствует о том, что российские силы могли изменить свою тактику, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, не давая ПВО практически никакого времени на убытки", — говорится в отчете Института.

Как известно, в настоящее время ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на местах попадания российских ракет. Всего в результате очередного акта терроризма врага погибли 33 человека, из них пятеро — дети.

В КГВА рассказали, что в результате атаки было повреждено 129 зданий города. В настоящее время уже были приняты решения по поводу первых этапов восстановления.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

Кроме того, в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

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