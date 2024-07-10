Ракетний удар по Україні 8 липня - з'явилося відео польоту ракет

Ракета в небі. Фото: скриншот з відео

Російські війська у понеділок, 8 липня, здійснили масований ракетний обстріл України, зокрема, багато влучань було зафіксовано у Києві. Військові пояснювали, що ракети не вдалося збити через їх політ на низькій висоті.

Відео прольоту російських повітряних цілей оприлюднили в Telegram-каналах у середу, 10 липня.

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Ракетні обстріли України 8 липня

На відео видно, як ракети одна за одною летять на великій швидкості над Каспійським морем. Водночас варто зазначити, що повітряні цілі рухалися на наднизькій висоті.

Аналітики ISW писали, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни постійно вдосконалюють свої розвідувально-ударні можливості дронів та ефективність ракет усіх типів.

А цього разу під час удару крилаті ракети ворога пролетіли на "надзвичайно низьких" висотах — українська ППО намагалася перехопити крилаті ракети, які летіли на висоті 50 метрів над землею.

"Це свідчить про те, що російські сили могли змінити свою тактику, аби завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи ППО практично ніякого часу на збиття", — йдеться у звіті Інституту.

Як відомо, наразі ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань російських ракет. Загалом через черговий акт тероризму ворога загинули 33 людини, з них п'ятеро — діти.

У КМВА розповіли, що внаслідок атаки було пошкоджено 129 будівель міста. Наразі вже були ухвалені рішення щодо перших етапів відновлення.

Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.

Крім того, в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.