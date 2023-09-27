Взрывы в Николаеве вечером 27 сентября: чем атакует Россия

В Николаеве прогремели взрывы: идет вражеская атака
Вечером 27 сентября в Николаеве прогремел взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, а также городской голова Александр Сенкевич.
Взрыв в Николаеве 27 сентября
"В Николаеве слышны звуки взрывов", — пишут СМИ.
Как стало известно ранее, враг атакует регион ударными дронами типа "Шахед".
Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города не снимать видео и дождаться официальной информации о взрывах.
22:31 В сети сообщают о повторных взрывах в Николаеве.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 сентября, вечером российские войска запустили по Украине ударные дроны типа Shahed.