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В Николаеве прогремели взрывы: идет вражеская атака

27 сентября 2023 21:48
обновлено: 22:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Николаеве вечером 27 сентября: чем атакует Россия
Взрывы и дым. Фото иллюстративное: pexels.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером 27 сентября в Николаеве прогремел взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, а также городской голова Александр Сенкевич

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Взрыв в Николаеве 27 сентября

"В Николаеве слышны звуки взрывов", — пишут СМИ.

Сообщение о взрыве в Николаеве 27 сентября
Сообщение о взрыве в Николаеве 27 сентября

Как стало известно ранее, враг атакует регион ударными дронами типа "Шахед".

Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города не снимать видео и дождаться официальной информации о взрывах.

22:31 В сети сообщают о повторных взрывах в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 сентября, вечером российские войска запустили по Украине ударные дроны типа Shahed.

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