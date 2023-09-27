Взрывы в Николаеве вечером 27 сентября: чем атакует Россия

Взрывы и дым. Фото иллюстративное: pexels.com

Вечером 27 сентября в Николаеве прогремел взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, а также городской голова Александр Сенкевич.

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Взрыв в Николаеве 27 сентября

"В Николаеве слышны звуки взрывов", — пишут СМИ.

Сообщение о взрыве в Николаеве 27 сентября

Как стало известно ранее, враг атакует регион ударными дронами типа "Шахед".

Городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города не снимать видео и дождаться официальной информации о взрывах.

22:31 В сети сообщают о повторных взрывах в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 сентября, вечером российские войска запустили по Украине ударные дроны типа Shahed.