Вибухи у Миколаєві ввечері 27 вересня: чим атакує Росія

Вибухи та дим. Фото ілюстраційне: pexels.com

Увечері 27 вересня у Миколаєві прогримів вибух. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали, а також міський голова Олександр Сєнкевич.

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Вибух у Миколаєві 27 вересня

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", — пишуть ЗМІ.

Повідомлення про вибух у Миколаєві 27 вересня

Як стало відомо раніше, ворог атакує регіон ударними дронами типу "Шахед".

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів міста не знімати відео та дочекатися офіційної інформації щодо вибухів.

22:31 У мережі повідомляють про повторні вибухи у Миколаєві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 27 вересня, ввечері російські війська запустили по Україні ударні дрони типу Shahed.