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В Николаеве раздались мощные взрывы

19 марта 2024 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Николаеве раздались мощные взрывы
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Николаеве раздались вечером, 19 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Николаеве были слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.

война
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Николаев
обстрелы
воздушная тревога