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У Миколаєві пролунали потужні вибухи

19 березня 2024 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Миколаєві пролунали ввечері, 19 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Миколаєві було чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий

війна
вибух
Миколаїв
обстріли
повітряна тривога

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