У Миколаєві пролунали потужні вибухи
19 березня 2024 17:32
Ракета в небі. Фото: EPA
Вибухи у Миколаєві пролунали ввечері, 19 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи у Миколаєві
"У Миколаєві було чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.
Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий
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