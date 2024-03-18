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В Миколаєві зросла кількість жертв після ворожої атаки балістикою — що відомо

18 березня 2024 10:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Миколаєві зросла кількість жертв після ворожої атаки балістикою — що відомо
Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві у неділю, 17 березня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

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Наслідки обстрілів у Миколаєві 17 березня

Зазначається, що учора вдень окупанти випустили по Миколаєву дві ракети з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу інфраструктурного обʼєкту одна людина загинула у лікарні, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей. 

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Наслідки обстрілів у Миколаївській області 17 березня

За словами Кіма, учора під артилерійським ударом був Миколаївський район, обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. 

На щастя, минулося без постраждалих. 

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Інформація про обстріли. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня ворог знову атакував Україну БпЛА типу Shahed. Повітряним силам вдалося збити 17 безпілотників.

До того ж від самого ранку росіяни продовжують атакувати Харківщину. 

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