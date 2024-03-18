В Миколаєві зросла кількість жертв після ворожої атаки балістикою — що відомо
Російські окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві у неділю, 17 березня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.
Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Наслідки обстрілів у Миколаєві 17 березня
Зазначається, що учора вдень окупанти випустили по Миколаєву дві ракети з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу інфраструктурного обʼєкту одна людина загинула у лікарні, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.
Наразі тривають відновлювальні роботи.
Наслідки обстрілів у Миколаївській області 17 березня
За словами Кіма, учора під артилерійським ударом був Миколаївський район, обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 18 березня ворог знову атакував Україну БпЛА типу Shahed. Повітряним силам вдалося збити 17 безпілотників.
До того ж від самого ранку росіяни продовжують атакувати Харківщину.
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