В Миколаєві зросла кількість жертв після ворожої атаки балістикою — що відомо

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео ДСНС

Російські окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві у неділю, 17 березня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Про це розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Наслідки обстрілів у Миколаєві 17 березня

Зазначається, що учора вдень окупанти випустили по Миколаєву дві ракети з тимчасово окупованого Криму, ймовірно, "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу інфраструктурного обʼєкту одна людина загинула у лікарні, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

Наслідки обстрілів у Миколаївській області 17 березня

За словами Кіма, учора під артилерійським ударом був Миколаївський район, обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.

На щастя, минулося без постраждалих.

Інформація про обстріли. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня ворог знову атакував Україну БпЛА типу Shahed. Повітряним силам вдалося збити 17 безпілотників.

До того ж від самого ранку росіяни продовжують атакувати Харківщину.