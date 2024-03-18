В Николаеве возросло количество жертв после вражеской атаки баллистикой — что известно
Российские оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве в воскресенье, 17 марта. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.
Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Последствия обстрелов в Николаеве 17 марта
Отмечается, что вчера днем оккупанты выпустили по Николаеву две ракеты из временно оккупированного Крыма, вероятно, "Искандер-М". В результате обстрела инфраструктурного объекта один человек погиб в больнице, еще девять получили ранения, среди них двое детей.
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки наружной сети, часть трамвайных путей и контактной сети.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
Последствия обстрелов в Николаевской области 17 марта
По словам Кима, вчера под артиллерийским ударом находился Николаевский район, обстрелы зафиксировали по акватории Очаковской общины.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.
К тому же с самого утра россияне продолжают атаковать Харьковщину.
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