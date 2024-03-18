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В Николаеве возросло количество жертв после вражеской атаки баллистикой — что известно

18 марта 2024 10:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Николаеве возросло количество жертв после вражеской атаки баллистикой — что известно
Последствия атаки. Фото: скриншот из видео ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве в воскресенье, 17 марта. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Последствия обстрелов в Николаеве 17 марта

Отмечается, что вчера днем оккупанты выпустили по Николаеву две ракеты из временно оккупированного Крыма, вероятно, "Искандер-М". В результате обстрела инфраструктурного объекта один человек погиб в больнице, еще девять получили ранения, среди них двое детей.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки наружной сети, часть трамвайных путей и контактной сети.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Последствия обстрелов в Николаевской области 17 марта

По словам Кима, вчера под артиллерийским ударом находился Николаевский район, обстрелы зафиксировали по акватории Очаковской общины.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Информация об обстрелах. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 18 марта враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.

К тому же с самого утра россияне продолжают атаковать Харьковщину.

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