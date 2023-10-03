В Николаеве раздался взрыв

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com

Во вторник, 3 октября, около 9:35 в Николаеве раздался мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в воздушных силах и местные паблики.

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Взрывы в Николаеве 3 октября

Сегодня утром, 3 октября, в Николаеве раздался мощный взрыв. В области раздается воздушная тревога. Информация уточняется, однако накануне в Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Кроме Николаевской, воздушная тревога объявлена в таких областях:

Херсонская,

Харьковская,

Донецкая.

Воздушная тревога на Украине 3 октября. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки, 2 октября, российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.

Кроме того, под огнем оккупантов 2 октября оказалась гражданская инфраструктура и мирное население четырех районов Харьковской области. В результате атаки два человека ранены.