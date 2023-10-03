В Николаеве раздался взрыв
Во вторник, 3 октября, около 9:35 в Николаеве раздался мощный взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают в воздушных силах и местные паблики.
Взрывы в Николаеве 3 октября
Сегодня утром, 3 октября, в Николаеве раздался мощный взрыв. В области раздается воздушная тревога. Информация уточняется, однако накануне в Воздушных силах предупредили украинцев об активности вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.
Кроме Николаевской, воздушная тревога объявлена в таких областях:
- Херсонская,
- Харьковская,
- Донецкая.
Напомним, за предыдущие сутки, 2 октября, российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.
Кроме того, под огнем оккупантов 2 октября оказалась гражданская инфраструктура и мирное население четырех районов Харьковской области. В результате атаки два человека ранены.