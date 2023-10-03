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У Миколаєві пролунав вибух

3 жовтня 2023 09:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Миколаєві пролунав вибух
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 3 жовтня, близько 9:35 у Миколаєві пролунав потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють у Повітряних силах та місцеві пабліки.

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Вибухи у Миколаєві 3 жовтня

Сьогодні зранку, 3 жовтня, у Миколаєві пролунав потужний вибух. В області лунає повітряна тривога. Інформація наразі уточнюється, проте напередодні у Повітряних силах попередили українців про активність ворожої тактичної авіації на східному, південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

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Окрім Миколаївської повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Херсонська,
  • Харківська,
  • Донецька.
повітряна тривога в Україні 3 жовтня
Повітряна тривога в Україні 3 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.

Окрім того, під вогнем окупантів 2 жовтня опинилася цивільна інфраструктура та мирне населення чотирьох районів Харківської області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.

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