У Миколаєві пролунав вибух

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

У вівторок, 3 жовтня, близько 9:35 у Миколаєві пролунав потужний вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють у Повітряних силах та місцеві пабліки.

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Вибухи у Миколаєві 3 жовтня

Сьогодні зранку, 3 жовтня, у Миколаєві пролунав потужний вибух. В області лунає повітряна тривога. Інформація наразі уточнюється, проте напередодні у Повітряних силах попередили українців про активність ворожої тактичної авіації на східному, південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Окрім Миколаївської повітряна тривога оголошена в таких областях:

Херсонська,

Харківська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні 3 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.

Окрім того, під вогнем окупантів 2 жовтня опинилася цивільна інфраструктура та мирне населення чотирьох районів Харківської області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.