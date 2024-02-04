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В Минэнерго рассказали о новой тактике ракетных ударов РФ

4 февраля 2024 02:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Минэнерго рассказали о новой тактике ракетных ударов РФ
Повреждена электростанция. Фото: Укрэнерго
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Этой зимой российские оккупанты вместо массированных ударов по энергетической инфраструктуре на всей территории Украины сосредоточились на атаках в прифронтовых районах. Об этом сообщил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Заявление он сделал в субботу, 3 февраля, в эфире телемарафона "Єдині новини" .

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Демченко утверждает, что в прифронтовых районах оккупанты также попадали в угольные шахты и систему газоснабжения. В настоящее время продолжается оценка экономического ущерба и ущерба для энергетических компаний.

"В Министерстве энергетики создана специальная рабочая группа, чтобы потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены", — сказал он.

Чиновник добавил, что первая половина второй военной зимы прошла гораздо лучше, чем ожидалось. Обстрелы энергосистемы есть, но ощутимо слабее прошлогодних, а подготовка к устранению их последствий очевидно сильнее. По его словам, опыт прошлой зимой сказался.

Массовых отключений потребителей удается избегать. Тока потребителям более-менее хватает. Иногда дефицит приходится покрывать не только импортом, но и аварийной помощью.

Вместе с тем Демченков говорит, что гарантировать отсутствие новых волн ударов не может никто, скорее наоборот — они рано или поздно будут.

Напомним, в России заявили, что Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. НПЗ, где произошел пожар, находится в Красноармейском районе Волгограда. По данным российских телеграмм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

война в Украине
энергетика
атака
ракетный удар

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