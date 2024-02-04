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У Міненерго розповіли про нову тактику ракетних ударів РФ

4 лютого 2024 02:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Міненерго розповіли про нову тактику ракетних ударів РФ
Пошкоджена електростанція. Фото: Укренерго
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Цієї зими російські окупанти замість масованих ударів по енергетичній інфраструктурі на всій території України зосередилися на атаках у прифронтових районах. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Заяву він зробив у суботу, 3 лютого, в етері телемарафону "Єдині новини".

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Демченков стверджує, що в прифронтових районах окупанти також влучали в вугільні шахти та систему газопостачання. Наразі триває оцінка економічних збитків і збитків для енергетичних компаній.

"В Міністерстві енергетики творена спеціальна робоча група, щоб потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені", — сказав він.

Чиновник додав, що перша половина другої воєнної зими минула набагато краще, ніж очікувалося. Обстріли енергосистеми є, але відчутно слабші за торішні, а підготовка до усунення їх наслідків — очевидно сильніша. За його словами, досвід минулої зими дався взнаки.

Масових відключень споживачів вдається уникати. Струму споживачам більш-менш вистачає. Іноді дефіцит доводиться покривати не тільки імпортом, а й аварійною допомогою.

Разом з тим, Демченков каже, що гарантувати відсутність нових хвиль ударів не може ніхто, радше навпаки — вони рано чи пізно будуть. 

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. НПЗ, де сталася пожежа, знаходиться у Червоноармійському районі Волгограда. За даними російських телеграм-каналів, спалахнув російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Додамо, загарбники атакували Кривий Ріг у ніч проти суботи, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

війна в Україні
енергетика
атака
ракетний удар

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