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В Минобороны рассказали, по каким направлениям Латвия увеличит подготовку бойцов ВСУ

18 декабря 2023 11:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минобороны рассказали, по каким направлениям Латвия увеличит подготовку бойцов ВСУ
Тренировка украинских военных. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Латвия увеличила объем подготовки украинских военных. Продолжаются тренировки бойцов ВСУ по направлениям базовой общевоенной подготовки, подготовки лидера "офицер — сержант", сапера и стрелка.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Как пишет Минобороны, начальник Управления доктрин и индивидуальной подготовки Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Николай Губень заявил, что с июля 2022 года благодаря помощи Латвии, уже подготовили около 350 украинских военных.

"В 2023 году объемы подготовки с участием Латвии увеличились более чем в четыре раза, и до конца года будет подготовлено еще более 1500 военных ВСУ", — подчеркнул Губень.

По его словам, подобные тренировки бойцов помогают повысить уровень подготовки личного состава. Кроме того, как заявил Губень, Украина будет использовать приобретенный боевой опыт бойцами ВСУ во время тренировок в Латвии для будущих подготовок военных.

В Минобороны добавили, что в настоящее время существует интерес со стороны министерства в продолжении подготовки воинов латвийскими инструкторами.

"Предлагается в 2024 году при участии Латвии провести подготовку ориентировочно 96 командиров отделений и 360 боевых медиков", — сказал начальник Управления доктрин.

сообщения об увеличении объемов подготовки украинских военных
Уведомление об увеличении объемов подготовки украинских военных. Фото: скриншот поста Минобороны

Напомним, Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Они обсудили создание по инициативе Латвийской Республики новой коалиции БпЛА.

Добавим, Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в британско-украинской конференции по оборонной промышленности, которая состоялась в Киеве. Он отметил, что на следующий год задача — локализировать производства вооружений в Украине.

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