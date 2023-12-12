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Умєров обговорив з міністром оборони Латвії створення нової коаліції дронів

12 грудня 2023 21:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Умєров обговорив з міністром оборони Латвії створення нової коаліції дронів
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Вони обговорили створення за ініціативою Латвійської Республіки нової коаліції БпЛА.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив в Telegram.

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Зокрема політики також обговорили євроатлантичний рух України у контексті наступного Саміту НАТО в Сполучених Штатах. Під час зустрічі міністри також обговорили ймовірність розширення програм підготовки українських військових латвійськими інструкторами.

Умєров обговорив з міністром оборони Латвії створення нової коаліції дронів
Рустем Умєров на брифінгу. Джерело: соцмережі

"Хотів би висловити вдячність латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БпЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", — сказав Умєров після перемовин на спільному брифінгу.

Умєров обговорив з міністром оборони Латвії створення нової коаліції дронів
Пост Умєрова. Джерело: соцмережі

Також політик подякував народу та уряду Латвії за значний рівень підтримки з початку віроломного нападу РФ на Україну.

"Завдяки переданим Україні боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БпЛА, ПТРК та багатьом іншим сучасним засобам, українські воїни наближають нашу перемогу", — сказав голова Міноборони України.

Що сказав Спрудс

Андріс Спрудс зі свого боку наголосив, що Латвія готова продовжувати та поглиблювати співпрацю, шукати нових партнерів.

"Розвиток технологій, зокрема таких, що убезпечують життя солдатів, є ключовим напрямом нашої роботи", — сказав міністр оборони Латвії.

Умєров обговорив з міністром оборони Латвії створення нової коаліції дронів
Брифінг Рустема Умєрова та Андріса Спрудса. Джерело: соцмережі

За його словами, Коаліція дронів, а також технології для розвитку дронів, є важливими, аби просунутись у порятунку життів військових та наближенні перемоги України в цілому.

"Україна — ключовий союзник Латвії. Україна бореться за свою свободу, але також і за свободу всіх нас", — каже Спрудс.

Також він підкреслив, що Латвія виступає стійким і непохитним прибічником повноправного членства України в НАТО і ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні Рустем Умєров та Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на Східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди. Також міністр оборони України відповів, чи планують звільняти Залужного. 

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