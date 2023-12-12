Умеров обсудил с министром обороны Латвии создание новой коалиции дронов
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Они обсудили создание по инициативе Латвийской Республики новой коалиции БпЛА.
Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в Telegram.
Новая коалиция БпЛА
В частности, политики также обсудили евроатлантическое движение Украины в контексте следующего саммита НАТО в Соединенных Штатах. В ходе встречи министры также обсудили вероятность расширения программ подготовки украинских военных латвийскими инструкторами.
"Хотел бы выразить благодарность латвийской стороне за инициативу в создании Коалиции БпЛА. Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в способностях по этому направлению часто является решающим на поле боя", — сказал Умеров после переговоров на совместном брифинге.
Также политик поблагодарил народ и правительство Латвии за значительный уровень поддержки с начала вероломного нападения РФ на Украину.
"Благодаря переданным Украине боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БпЛА, ПТРК и многим другим современным средствам, украинские воины приближают нашу победу", — сказал глава Минобороны Украины.
Что сказал Спрудс
Андрис Спрудс со своей стороны подчеркнул, что Латвия готова продолжать и углублять сотрудничество, искать новых партнеров.
"Развитие технологий, в том числе обеспечивающих жизнь солдат, является ключевым направлением нашей работы", — сказал министр обороны Латвии.
По его словам, Коалиция дронов, а также технологии для развития дронов важны, чтобы продвинуться в спасении жизней военных и приближении победы Украины в целом.
"Украина — ключевой союзник Латвии. Украина борется за свою свободу, но также и за свободу всех нас", — говорит Спрудс.
Также он подчеркнул, что Латвия выступает стойким и твердым сторонником полноправного членства Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, сегодня Рустем Умеров и Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на Восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды. Также министр обороны Украины ответил, планируют ли увольнять Залужного.
Читайте Новини.LIVE!