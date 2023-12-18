У Міноборони розповіли, за якими напрямками Латвія збільшить підготовку бійців ЗСУ

Тренування українських військових. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

Латвія збільшила обсяги підготовки українських військових. Тривають тренування бійців ЗСУ за напрямками базової загальновійськової підготовки, підготовки лідера "офіцер — сержант", сапера та стрільця.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Збільшення обсягів підготовки українських військових у Латвії

Як пише Міноборони, начальник Управління доктрин та індивідуальної підготовки Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Микола Губень заявив, що від липня 2022 року завдяки допомозі Латвії, вже підготували близько 350 українських військових.

"У 2023 році обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, і до кінця року буде підготовлено ще понад 1500 військових ЗСУ", — підкреслив Губень.

За його словами, такі тренування бійців допомагають підвищити рівень підготовки особового складу. Крім того, як заявив Губень, Україна буде використовувати набутий бойовий досвід бійцями ЗСУ під час тренувань у Латвії для майбутніх підготовок військових.

У Міноборони додали, що наразі існує зацікавленість з боку міністерства у продовженні підготовки воїнів латвійськими інструкторами.

"Пропонується у 2024 році за участі Латвії провести підготовку орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків", — сказав начальник Управління доктрин.

Повідомлення про збільшення обсягів підготовки українських військових. Фото: скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Вони обговорили створення за ініціативою Латвійської Республіки нової коаліції БпЛА.

Додамо, Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Він зазначив, що на наступний рік завдання — локалізувати виробництва озброєнь в Україні.