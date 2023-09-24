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В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковёр"

24 сентября 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковёр"
Табло рейсов в аэропорту "Внуково". Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер". Задержаны 20 рейсов, еще 6 отменены.

Об этом сообщают российские СМИ.

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План "Ковер"

Сообщается, что из-за угрозы беспилотников в Москве объявлен план "Ковёр". Отменяются рейсы в аэропортах.

Задержка рейсов в Москве
Отмена рейсов в московских аэропортах. Фото: скриншот

Российское Минобороны сообщило, ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, в Курске, РФ в День города раздаются взрывы. Уже во второй раз город атаковали беспилотники. Ранее стало известно о падении дрона на крышу административного здания в Курске. Глава региона Роман Старовойт сообщил о незначительном повреждении кровли здания.

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