У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Килим"

Табло рейсів в аеропорту "Внуково". Фото: depositphotos.com

У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Ковер". Затримано 20 рейсів, ще 6 скасували.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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План "Килим"

Повідомляється, що через загрозу безпілотників у Москві оголошено план "Килим". Скасовуються рейси в аеропортах.

Скасування рейсів у московських аеропортах. Фото: скриншот

Російське Міноборони повідомило, ППО знищила український безпілотник літакового типу над Брянською областю.

Нагадаємо, у неділю, 24 вересня, у Курську, РФ в День міста лунають вибухи. Вже вдруге місто атакували безпілотники. Раніше стало відомо про падіння дрона на дах адміністративної будівлі у Курську. Очільник регіону Роман Старовойт повідомив про незначне пошкодження покрівлі будівлі.