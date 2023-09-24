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У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Килим"

24 вересня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Килим"
Табло рейсів в аеропорту "Внуково". Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план "Ковер". Затримано 20 рейсів, ще 6 скасували.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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