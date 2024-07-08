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В Минздраве рассказали о последствиях попадания российской ракеты в корпус "Охматдета"

8 июля 2024 15:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетный удар по Охматдиту — последствия удар
Министр здравоохранения Виктор Ляшко возле разрушенного корпуса больницы "Охматдет". Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Россияне ракетой попали в токсикологический корпус "Охматдета", где дети получали диализ. Повреждены несколько отделений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Киев" в понедельник, 8 июля.

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По словам министра, во время удара было повреждено реанимационное, операционное и онкологическое отделение.

"Эти отделения имели чистые комнаты с чистым воздухом. Спасатели достают и оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Также мы еще не знаем, будет ли работать корпус больницы. Пока это еще неизвестно", — сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что самой первой задачей является перевозка пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород и электричество.

"Все под контролем, главное, без паники координировать всю помощь", — подчеркнул министр.

Ляшко сообщил, что жертвы есть, однако говорить об окончательном количестве пострадавших еще рано.

Напомним, Одесская область выразила готовность принять детей из "Охматдета" в свои областные и городские медицинские учреждения. В настоящее время для приема пострадавших подготовлено 200 койко-мест.

Также мы сообщали, что в Киеве после удара россиян по больнице "Охматдет" больным детям делают капельницы прямо на улице.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что под завалами есть люди, количество пострадавших и погибших неизвестно.

Виктор Ляшко Минздрав война взрыв обстрелы ракета война в Украине Охматдет ракетный удар

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