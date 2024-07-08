Ракетний удар по Охматдиту — наслідки обстрілу

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко біля зруйнованого корпусу лікарні "Охматдит". Фото: скриншот

Росіяни ракетою влучили у токсикологічний корпус "Охматдиту", де діти отримували діаліз. Пошкоджено кілька відділень.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Київ" у понеділок, 8 липня.

Читайте також:

Наслідки удару по лікарні "Охматдит" у Києві

За словами міністра, під час удару було пошкоджено реанімаційне, операційне та онкологічне відділення.

"Ці відділення мали чисті кімнати з чистим повітрям. Рятувальники дістають і надають допомогу тим, хто її потребує. Також ми ще не знаємо, чи працюватиме корпус лікарні. Наразі це ще невідомо", — сказав Ляшко.

Він наголосив, що найпершим завданням є перевезення пацієнтів туди, де є ШВЛ, кисень та електрика.

"Все під контролем, головне, без паніки координувати всю допомогу", — наголосив міністр.

Ляшко повідомив, що жертви є, проте наразі говорити про остаточну кількість постраждалих ще зарано.

Нагадаємо, Одеська область висловила готовність прийняти дітей з "Охматдиту" до своїх обласних та міських медичних закладів. Наразі для прийому постраждалих підготовлено 200 ліжко-місць.

Також ми повідомляли, що у Києві після удару росіян по лікарні "Охматдит" хворим дітям роблять крапельниці просто на вулиці.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Він наголосив, що під завалами є люди, кількість постраждалих і загиблих невідома.