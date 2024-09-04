Обстрел Покровска 2 сентября – как парамедики эвакуировали раненых местных

Спасение раненых. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты в понедельник, 2 сентября, обстреляли из артиллерии город Покровск Донецкой области. Тогда в результате атаки три человека получили ранения, их спасали парамедики полиции.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба МВД в Telegram в среду, 4 сентября.

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В понедельник россияне накрыли Покровск из артиллерии, в результате чего были ранены три человека. Парамедики полиции спасали пострадавших под повторными ударами врага.

"В первые минуты после атаки на спасение прибыли полицейские парамедики, оказавшие пострадавшим первую помощь. В этот момент войска России снова открыли огонь по городу", — говорится в сообщении.

Парамедикам пришлось эвакуировать раненых под снарядами, однако россияне попали недалеко от эвакуационного автомобиля с тяжелораненой женщиной. Пострадавших удалось доставить к медикам.