Обстріл Покровська 2 вересня - як парамедики евакуйовували поранених місцевих

У МВС показали кадри порятунку поранених внаслідок обстрілу в Покровську
Російські окупанти у понеділок, 2 вересня, обстріляли з артилерії місто Покровськ Донецької області. Тоді внаслідок атаки троє людей зазнали поранень, їх рятували парамедики поліції.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба МВС у Telegram у середу, 4 вересня.
Обстріл Покровська 2 вересня
У понеділок росіяни накрили Покровськ з артилерії, внаслідок чого було поранено троє людей. Парамедики поліції рятували постраждалих під повторними ударами ворога.
"У перші хвилини після атаки на порятунок прибули поліцейські парамедики, які надали постраждалим першу допомогу. У цей момент війська Росії знову відкрили вогонь по місту", — йдеться у повідомленні.
Парамедикам довелося евакуйовувати поранених під снарядами, однак росіяни поцілили неподалік евакуаційного авто з важкопораненою жінкою. Постраждалих вдалося доставити до медиків.
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