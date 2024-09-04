Обстріл Покровська 2 вересня - як парамедики евакуйовували поранених місцевих

Порятунок поранених. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у понеділок, 2 вересня, обстріляли з артилерії місто Покровськ Донецької області. Тоді внаслідок атаки троє людей зазнали поранень, їх рятували парамедики поліції.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба МВС у Telegram у середу, 4 вересня.

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У понеділок росіяни накрили Покровськ з артилерії, внаслідок чого було поранено троє людей. Парамедики поліції рятували постраждалих під повторними ударами ворога.

"У перші хвилини після атаки на порятунок прибули поліцейські парамедики, які надали постраждалим першу допомогу. У цей момент війська Росії знову відкрили вогонь по місту", — йдеться у повідомленні.

Парамедикам довелося евакуйовувати поранених під снарядами, однак росіяни поцілили неподалік евакуаційного авто з важкопораненою жінкою. Постраждалих вдалося доставити до медиків.