В МИД отреагировали на указ Путина о предоставлении гражданства украинским детям

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение российского диктатора Владимира Путина о предоставлении украинским детям гражданства РФ. В ведомстве подчеркивают, что все дети-граждане, принудительно перемещенные на территорию России, продолжают оставаться гражданами Украины.

Об этом говорится в пресс-службе МИД.

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О чем идет речь в изданном указе РФ

Отмечается, что документ, который подписал российский президент, предусматривает, что дети-сироты и дети, которые не имеют родителей и являются гражданами Украины, могут получить российское гражданство по личному решению Путина. Такое заявление могут подать руководители организаций РФ, где принудительно находятся украинские дети.

"Этот очередной "нормативно-правовой акт", кроме его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продления вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей — граждан Украины, которые во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора", — подчеркивают в МИД Украины.

Реакция МИД на такой документ

В ведомстве отмечают, что такой указ Путина является нарушением норм международного гуманитарного права и является "ничтожным" и не создает никаких правовых последствий.

"Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз отмечает, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины", — добавили в сообщении.

Привлечение к ответственности за преступления РФ против Украины

В министерстве отметили, что власти Украины принимают все возможные меры, чтобы защитить законные права и свободы этих детей.

"Настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попыток лишения их собственной Родины", — объяснили в МИД.

Также в ведомстве призвали Международный уголовный суд отреагировать на такие действия РФ и как можно быстрее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что Российская Федерация начнет предоставлять

гражданство украинцам, родившимся и постоянно проживавшим в Крыму до аннексии 18 марта 2014 года. При этом получение гражданства будет производиться по упрощенной процедуре.