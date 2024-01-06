У МЗС відреагували на указ Путіна щодо надання громадянства українським дітям

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо надання українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголошують, що всі діти-громадяни, яких примусово було переміщено на територію Росії, продовжують залишатися громадянами України.

Про це йдеться у пресслужбі МЗС.

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Про що йдеться у виданому указі РФ

Зазначається, що документ, який підписав російський президент, передбачає, що діти-сироти та діти, які не мають батьків та є громадянами України, можуть отримати російське громадянство за особистим рішенням Путіна. Таку заяву можуть подати очільники організацій РФ, де примусово перебувають українські діти.

"Цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей — громадян України, які під час широкомасштабного наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора", — наголошують у МЗС України.

Реакція МЗС на такий документ

У відомстві зауважують, що такий указ Путіна є порушенням норм міжнародного гуманітарного права та є "нікчемним" та не створює жодних правових наслідків.

"Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину. Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України", — додали у повідомленні.

Притягнення до відповідальності за злочини РФ проти України

У міністерстві зазначили, що влада України вживає всіх можливих заходів, аби захистити законні права та свободи цих дітей.

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини", — пояснили в МЗС.

Також у відомстві закликали Міжнародний кримінальний суд відреагувати на такі дії РФ та якнайшвидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін підписав указ, в якому йдеться, що Російська Федерація почне видавати громадянство українцям, які народилися і постійно проживали в Криму до анексії 18 березня 2014 року. При цьому отримання громадянства буде відбуватися за спрощеною процедурою.