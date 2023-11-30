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В опасности не только ЗАЭС — Гросси заявляет о взрывах возле еще одной АЭС

30 ноября 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В опасности не только ЗАЭС — Гросси заявляет о взрывах возле еще одной АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о "звуках военной активности" в районе Хмельницкой АЭС. По его словам, взрывы слышали специалисты организации, находящиеся в Украине. Таким образом, под угрозой не только ЗАЭС.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Отмечается, что атомщики 20 минут слышали несколько взрывов возле Хмельницкой АЭС ночью, 28 ноября. Таким образом, все украинские атомные электростанции в опасности пока продолжается война.

"Значительное внимание мира — и это правильно — приковано к вполне реальным опасностям, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, которая вызывает особое беспокойство, поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашнее мероприятие служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам", — подчеркнул Гросси.

По его словам, все ядерные объекты в Украине уязвимы, поэтому в стране нестабильная ситуация с ядерной безопасностью.

"Все ядерные объекты Украины остаются уязвимыми, либо напрямую, если их поразит ракета, либо косвенно, если их внешнее электроснабжение нарушается. По всей Украине продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью", — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Что известно о последних событиях на Запорожской АЭС

Напомним, что на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российское руководство продолжает нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет именно о 2, 4 и 6 энергоблоках.

Также мы писали, что из-за некомпетентности российского руководства на Запорожской АЭС в пятом энергоблоке произошла утечка реагентов из первого контура во второй. Таким образом россияне вызвали небольшую аварию на станции.

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