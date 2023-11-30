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У небезпеці не тільки ЗАЕС — Гроссі заявляє про вибухи біля ще однієї АЕС

30 листопада 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У небезпеці не тільки ЗАЕС — Гроссі заявляє про вибухи біля ще однієї АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про "звуки військової активності" в районі Хмельницької АЕС. За його словами, вибухи чули фахівці організації, що перебувають в Україні. Таким чином під загрозою не лише ЗАЕС.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

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Гроссі про ситуацію довкола Хмельницької АЕС

Зазначається, що атомники упродовж 20 хвилин чули кілька вибухів біля Хмельницької АЕС вночі, 28 листопада. Таким чином всі українські атомні електростанції в небезпеці доки триває війна.

"Значна увага світу — і це правильно — прикута до цілком реальних небезпек, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, яка викликає особливе занепокоєння, оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашній захід служить нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам", — наголосив Гроссі.

За його словами, всі ядерні об'єкти в Україні є вразливими, тому в країні нестабільна ситуація з ядерною безпекою.

"Усі ядерні об’єкти України залишаються вразливими, або безпосередньо, якщо їх вразить ракета, або опосередковано, якщо їх зовнішнє електропостачання порушується. По всій Україні продовжує зберігатися вкрай нестабільна ситуація з ядерною безпекою", — додав гендиректор МАГАТЕ.

Що відомо про останні події на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Йдеться саме про 2, 4 та 6 енергоблоки.

Також ми писали, що через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці стався витік реагентів з першого контуру в другий. Таким чином росіяни спричинили невелику аварію на станції.

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