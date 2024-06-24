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В Никополе раздавались взрывы — враг обстрелял город из артиллерии и дронов, есть раненный

24 июня 2024 08:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы в Никополе - повреждена линия электропередач и газопровод
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 23 июня, до позднего вечера атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 24 июня.

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В Никополе враг попал по инфраструктуре, в частности, было изуродовано два здания медицинского учреждения, есть разрушение в жилом секторе. Также уничтожен частный дом, хозяйственная постройка и теплица.

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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Изуродованы 15 домов и 14 хозяйственных сооружений, побиты магазин и два авто, повреждены линии электропередач и газопровода. Известно о раненой 66-летней женщине, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

А в Мировской громаде в результате атаки повреждена линия электропередач.

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Скриншот поста Лысака

Напомним, 17 июня в результате вражеской атаки Никополя были ранены три женщины.

Также мы писали, что армия России атаковала Новомосковск, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали двое детей.

беспилотники
обстрелы
оккупанты
Никополь
дроны
война в Украине

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