Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Нікополі лунали вибухи — ворог обстріляв місто з артилерії та дронів, є поранена arrow

У Нікополі лунали вибухи — ворог обстріляв місто з артилерії та дронів, є поранена

24 червня 2024 08:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи в Нікополі - пошкоджено лінію електропередач та газогін
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у неділю, 23 червня, до пізнього вечора атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Обстріли Нікополя 23 червня

У Нікополі ворог поцілив по інфраструктурі, зокрема, було понівечено дві будівлі медичного закладу, є руйнування у житловому секторі. Також знищений приватний будинок, господарська споруда та теплиця.

null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазин і два авто, пошкоджено лінії електропередач й газогони. Відомо про поранену 66-річну жінку, її ушпиталили в стані середньої тяжкості. 

null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
null
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

А у Мирівській громаді внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач.

null
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 17 червня внаслідок ворожої атаки Нікополя було поранено трьох жінок.

Також ми писали, що армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.

безпілотники
обстріли
окупанти
Нікополь
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони