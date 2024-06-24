Вибухи в Нікополі - пошкоджено лінію електропередач та газогін

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська у неділю, 23 червня, до пізнього вечора атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 24 червня.

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У Нікополі ворог поцілив по інфраструктурі, зокрема, було понівечено дві будівлі медичного закладу, є руйнування у житловому секторі. Також знищений приватний будинок, господарська споруда та теплиця.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазин і два авто, пошкоджено лінії електропередач й газогони. Відомо про поранену 66-річну жінку, її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

А у Мирівській громаді внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 17 червня внаслідок ворожої атаки Нікополя було поранено трьох жінок.

Також ми писали, що армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.