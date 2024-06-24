Вибухи в Нікополі - пошкоджено лінію електропередач та газогін

У Нікополі лунали вибухи — ворог обстріляв місто з артилерії та дронів, є поранена
Російські війська у неділю, 23 червня, до пізнього вечора атакували Нікополь Дніпропетровської області. Для цього ворог використовував артилерію та дрони-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 24 червня.
Обстріли Нікополя 23 червня
У Нікополі ворог поцілив по інфраструктурі, зокрема, було понівечено дві будівлі медичного закладу, є руйнування у житловому секторі. Також знищений приватний будинок, господарська споруда та теплиця.
Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд, побиті магазин і два авто, пошкоджено лінії електропередач й газогони. Відомо про поранену 66-річну жінку, її ушпиталили в стані середньої тяжкості.
А у Мирівській громаді внаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач.
Нагадаємо, 17 червня внаслідок ворожої атаки Нікополя було поранено трьох жінок.
Також ми писали, що армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.
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