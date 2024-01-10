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В Никопольской РВА рассказали подробности ночного обстрела громады

10 января 2024 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Никополя 9 января - появились новые подробности
Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/Yevtushenko_E
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе, вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную громаду обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне начали использовать дроны с ночными камерами.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

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По словам Евтушенко, жертв среди населения нет. Однако были повреждены два жилых дома, постройка и электросеть.

"Атака дронами вечером указывает на то, что россияне начали использовать дроны с ночными камерами. Такие дроны уже давно задействованы на фронте, но это первый случай их применения в этом районе", — сказал он.

Обстрел Никополя 9 января
Обстрел Никополя. Фото: скриншот

Напомним, что 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.

Кроме того, что 10 января, российские оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.

Добавим, несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там проходила операция.

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