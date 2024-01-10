Обстріл Нікополя 9 січня

У Нікопольському РВА розповіли подробиці нічного обстрілу громади
Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе, увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Обстріл Нікополя дронами-камікадзе
За словами Євтушенка, жертв серед населення немає. Однак були пошкоджені два житлові будинки, споруда та електромережа.
"Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами. Такі дрони вже давно залучені на фронті, але це перший випадок їхнього застосування в цьому районі", — сказав він.
Нагадаємо, що 9 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець на Нікопольщині.
Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Херсон 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
Крім того, що 10 січня російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів із мінометів.
Додамо кілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони потрапили до будівлі лікарні у момент, коли там проходила операція.
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