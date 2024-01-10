Обстріл Нікополя 9 січня

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/Yevtushenko_E

Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе, увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Читайте також:

Обстріл Нікополя дронами-камікадзе

За словами Євтушенка, жертв серед населення немає. Однак були пошкоджені два житлові будинки, споруда та електромережа.

"Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами. Такі дрони вже давно залучені на фронті, але це перший випадок їхнього застосування в цьому районі", — сказав він.

Обстріл Нікополя. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 9 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець на Нікопольщині.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Херсон 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.

Крім того, що 10 січня російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів із мінометів.

Додамо кілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони потрапили до будівлі лікарні у момент, коли там проходила операція.