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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

25 ноября 2023 12:54
обновлено: 13:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу днем, 25 ноября. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Воздушная тревога в Украине 25 ноября

Так, Воздушные Силы ВСУ предупреждают об опасности восточных, центральных и южных областей. В частности, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Кроме того, угроза ракетных ударов существует в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Отмечается, что воздушная тревога в восточных областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

Напомним, что ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев рекордным количеством дронов Shahed. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Всем им была оказана медицинская помощь на местах или в травмпункте, никого не пришлось госпитализировать.

Кроме того, в одном из районов Киева во дворе дома нашли мотор от дрона Shahed. Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки сегодня, 25 ноября.

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